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Reuters: суд освободил одного из подозреваемых в махинациях с билетами на Олимпиаде

Спорт
27 августа, 17:04 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 27, августа. /ТАСС
Согласно показаниям свидетелей, Кевин Джеймс Мэллон и его сообщники продавали по $8 тысяч билеты на церемонию открытия Игр
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ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Бразильский суд санкционировал освобождение ирландца Кевина Джеймса Мэллона, представляющего британскую компанию THG, у которого были найдены более 800 билетов на самые популярные олимпийские соревнования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на бразильские СМИ.

Полиция Рио-де-Жанейро 5 августа задержала Мэллона и его переводчицу Барбару Карниери. Согласно показаниям свидетелей, некоторые из покупателей заплатили Мэллону и его сообщникам по 25 тысяч реалов (около $8 тысяч) за возможность попасть на церемонию открытия Игр, хотя официальная стоимость каждого билета не превышала 1400 реалов (около $450). Позднее НОК Ирландии опроверг свою причастность к махинациям при продаже билетов.

Бразильская полиция 17 августа задержала бывшего главу Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), бывшего члена исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) и бывшего президента НОК Ирландии Патрика Хикки в отеле в пригороде Рио-де-Жанейро по подозрению в незаконной продаже билетов на спортивные мероприятия на Олимпиаде. Вскоре после этого появилась информация, что Хикки был доставлен в больницу. Затем НОК Ирландии сообщил, что Хикки временно покинул все занимаемые должности. Позднее функционер был доставлен в полицию Рио-де-Жанейро, а затем в тюрьму строгого режима "Бангу", после того как суд отклонил его прошение об освобождении под залог.

21 августа агентство Reuters сообщило, что в ходе обыска в гостиничных номерах сотрудников НОК Ирландии, прошедшего в воскресенье утром, полиция обнаружила нереализованные билеты на соревнования Олимпийских игр. Позднее НОК Ирландии подтвердил информацию о прошедших обысках и найденных в ходе мероприятий билетах. Позже Reuters сообщил имена шести сотрудников НОК Ирландии, у которых полиция изъяла паспорта: Вилли О'Брайен (временный президент), Джон Делейни (вице-президент), Дермот Хенихан (генеральный секретарь), Стивен Мартин (исполнительный директор), Кевин Китти (казначей) и Линда О'Райлли (личный помощник президента).

По информации Reuters, полиция Рио-де-Жанейро также расследует возможное отмывание денег, полученных с незаконных продаж билетов. В причастности к махинациям подозреваются Мартин, Китти и Хенихан. Правительство Ирландии также начало собственное независимое расследование.

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