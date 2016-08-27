Футбольная ассоциация Катара поддержала Аль-Моханнади после призывов ФИФА отстранить его

ФСК: задержанный оперативниками Гончаров не является сотрудником компанииЭкономика и бизнес 27 августа, 17:16
СК возбудил дело о покушении на сотрудников ФСБ во время спецоперации в Кабардино-БалкарииПроисшествия 27 августа, 16:59
Пушков: Запад не сможет удержать изоляцию КрымаПолитика 27 августа, 16:59
Пилот "Мерседеса" Росберг выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят - 19-йСпорт 27 августа, 16:24
После пожара в Москве госпитализированы четверо киргизских гражданПроисшествия 27 августа, 16:05
Минтранс: говорить о возобновлении чартерного авиасообщения между РФ и Турцией раноЭкономика и бизнес 27 августа, 16:02
СМИ: турецкие ВВС нанесли авиаудары по сирийской оппозиции вблизи города ДжараблусМеждународная панорама 27 августа, 15:50
В Италии через SMS собрали более €6 млн для пострадавших в землетрясенииОбщество 27 августа, 15:49
Доннарумма стал самым молодым футболистом за 105 лет, вызванным в сборную ИталииСпорт 27 августа, 15:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АБУ-ДАБИ, 27 августа. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Катара (QFA) поддержала своего вице-президента Сауда Аль-Моханнади в деле Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении чиновника. Об этом сообщается в заявлении QFA, которое цитирует агентство Reuters.
"Ассоциация уверена, что полное и справедливое рассмотрение этого вопроса подтвердит, что он истово и искренне сотрудничал с комитетом по этике и любые обвинения против него безосновательны", - говорится в заявлении ассоциации.
Ранее следственная палата комитета ФИФА по этике рекомендовала отстранить Аль-Моханнади от управления ассоциацией на два с половиной года в связи с отказом сотрудничать с международной федерацией. ФИФА не раскрыла сути запроса, отметив, что требование не связано с проведением чемпионата мира 2022 года в Катаре. Также следственная палата рекомендовала ассоциации оштрафовать Аль-Моханнади на 20 тысяч швейцарских франков ($20,6 тысяч).
В заявлении QFA также отмечается, что несмотря на просьбу следователей, Аль-Моханнади получит поддержку на следующих выборах в совет ФИФА.
В ближайшее время доклад следственной палаты будет рассмотрен арбитражной палатой комитета по этике ФИФА в Швейцарии.