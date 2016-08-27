Футбольная ассоциация Катара поддержала Аль-Моханнади после призывов ФИФА отстранить его

АБУ-ДАБИ, 27 августа. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Катара (QFA) поддержала своего вице-президента Сауда Аль-Моханнади в деле Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении чиновника. Об этом сообщается в заявлении QFA, которое цитирует агентство Reuters.

"Ассоциация уверена, что полное и справедливое рассмотрение этого вопроса подтвердит, что он истово и искренне сотрудничал с комитетом по этике и любые обвинения против него безосновательны", - говорится в заявлении ассоциации.

Ранее следственная палата комитета ФИФА по этике рекомендовала отстранить Аль-Моханнади от управления ассоциацией на два с половиной года в связи с отказом сотрудничать с международной федерацией. ФИФА не раскрыла сути запроса, отметив, что требование не связано с проведением чемпионата мира 2022 года в Катаре. Также следственная палата рекомендовала ассоциации оштрафовать Аль-Моханнади на 20 тысяч швейцарских франков ($20,6 тысяч).

В заявлении QFA также отмечается, что несмотря на просьбу следователей, Аль-Моханнади получит поддержку на следующих выборах в совет ФИФА.

В ближайшее время доклад следственной палаты будет рассмотрен арбитражной палатой комитета по этике ФИФА в Швейцарии.