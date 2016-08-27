Матч по мини-футболу, длившийся 7,5 суток подряд в Твери, претендует на мировой рекорд

ТВЕРЬ, 27 августа. /Корр. ТАСС Вера Пакина/. Игроки, которые 7,5 суток подряд играли в мини-футбол в Твери, рассчитывают, что их матч будет признан самым продолжительным в мире. Как сообщил корреспонденту ТАСС один из организаторов игры, президент фонда "Архангел" Михаил Каменский, всего в состязании приняли участие 560 человек.

"Матч по мини-футболу, начавшийся 19 августа на стадионе "Химик", не прекращался ни на минуту - участники состязались днем и ночью, в любую погоду, в том числе в сильную грозу и ливень, после чего затопило поле. И только сегодня в 14:00 мск прозвучал финальный свисток", - рассказал Каменский.

По его словам, в общей сложности в матче, сменяя друг друга, приняли участие 560 человек. В их числе были профессиональные игроки тверского футбольного клуба "Волга", воспитанники спортивных школ и секций, просто любители данного вида спорта.

"Игру одновременно снимали четыре видеокамеры, одна из которых транслировала матч онлайн. Записи мы пошлем в Великобританию, где расположен главный офис Книги рекордов Гиннесса. Надеемся, что уже через 6-10 месяцев нам выдадут сертификат о том, что именно в России, в Твери, впервые был установлен мировой рекорд по самой продолжительной игре в мини-футбол", - уточнил он, добавив, что ранее такие рекорды ни в одной стране мира никто не устанавливал. Одновременно с этим организаторы матча планируют подать заявку и в Книгу рекордов России.

"Идея установить рекорд возникла у руководителя проекта "Единая школьная мини-футбольная лига" (при фонде поддержки гражданских инициатив "Архангел" - прим. ТАСС) Артема Алискерова. Это связано с тем, что сегодня футбол является одной из самых любимых игр в нашей стране и ее нужно популяризировать. Возможно, именно такие состязания позволят нам выявить новых "звездочек", которые впоследствии будут защищать честь нашей страны на футбольной арене", - подчеркнул Каменский.

Он также добавил, что участников, внесших весомый вклад в установление рекорда, организаторы наградят ценными призами.