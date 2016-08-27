СМИ: пять футболистов до конца лета могут покинуть "Манчестер Сити"

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в нынешнюю трансферную кампанию клуб могут покинуть пять футболистов. Слова испанца приводит британская газета The Sun.

В список названных Гвардиолой футболистов попали французы Эльяким Мангала и Самир Насри, ивуарийцы Яя Туре и Вильфрид Бони и англичанин Джо Харт.

"Мы сейчас работаем над продажей. На счет некоторых из них мы уже приняли решение, они и их менеджеры знают об этом. Другие, может быть, останутся, а может, уйдут", - сказал главный тренер "Манчестер Сити".

В это трансферное окно английский клуб приобрел вратаря испанской "Барселоны" Клаудио Браво, нападающего "Сельты" Нолито и полузащитника немецкого "Шальке" Лероя Сане. Сезон-2015/16 чемпионата Англии "Манчестер Сити" закончил на четвертом месте.