ЦСКА в гостях обыграл "Томь" в матче чемпионата России по футболу

ТОМСК, 27 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях обыграл томскую "Томь" со счетом 1:0 в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

Единственный гол в матче на 54-й минуте забил полузащитник ЦСКА Роман Еременко. В добавленное ко второму тайму время с поля был удален полузащитник "Томи" Алексей Пугин.

После этой победы армейцы набрали 11 очков и вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Идущий на втором месте московский "Спартак" (10 очков) свой матч пятого тура проведет в воскресенье против махачкалинского "Анжи". "Томь" с четырьмя очками занимает 12-е место.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет грозненский "Терек". "Томь" на выезде встретится с пермским "Амкаром". Оба матча пройдут 10 сентября.