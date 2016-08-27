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Главный тренер ФК "Анжи" признался, что боялся за результат перед стартом сезона-2016/17

Спорт
27 августа, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
После четырех туров чемпионата клуб занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе семь очков
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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Анжи" Павел Врба перед стартом сезона-2016/17 опасался за результат команды в первых турах чемпионата России. В этом он признался ТАСС.

После четырех туров чемпионата России "Анжи" занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе семь очков. В первом туре махачкалинцы сыграли вничью с чемпионом России - московским ЦСКА, во втором проиграли пермскому "Амкару", в третьем победили тульский "Арсенал", а в четвертом обыграли казанский "Рубин".

"Признаться, я испытывал опасения в начале чемпионата из-за непростого календаря на старте турнира. Но у нас все получилось, и, будем надеяться, нам удастся демонстрировать хорошие результаты и в дальнейшем", - сказал Врба.

"Естественно, мы очень рады, что команда сумела набрать семь очков. Но сделать выводы о том, удачно команда стартовала или нет, можно будет после десятого тура", - добавил он.

Успех - в стабильности

По словам специалиста, успешная игра команды в будущем зависит от стабильности, которую она должна показывать.

"Моя главная задача состоит в том, чтобы стабилизировать игру команды. Если в этом году мы сумеем добиться целей, которые поставили, то в следующем сезоне команда сможет рассчитывать на более высокие места, - отметил он. - Будущее нашей команды зависит от того, насколько нам удастся раскрыть потенциал игроков, в том числе новых. Потенциал у них есть, а значит, есть все предпосылки для того, чтобы в будущем повышалось качество игры и улучшались результаты".

На вопрос, следит ли владелец клуба Сулейман Керимов за выступлениями команды, Врба ответил: "Знаю, что он любит футбол и очень им интересуется. Он многое сделал для "Анжи", поэтому нашей задачей является показывать достойные результаты и радовать его своей игрой".

В прошлом сезоне "Анжи" занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. После чего 31 мая главный тренер махачкалинской команды Руслан Агаларов покинул клуб. 30 июня на этот пост был назначен Врба.

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