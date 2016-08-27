Врба: вратарь "Анжи" Беленов не получит дополнительных премий, просьба о них была шуткой

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба "Анжи" Александр Беленов не получит дополнительных премиальных после матча третьего тура чемпионата России с тульским "Арсеналом", а адресованная руководству клуба просьба поощрить игрока была шуткой. Об этом ТАСС сообщил главный тренер махачкалинского клуба Павел Врба.
Ранее Врба рассказал, что обратился к руководству клуба с просьбой поощрить Беленова за отбитый пенальти в матче с "Арсеналом". Сам Беленов отразил уже три 11-метровых удара в трех матчах подряд.
"Беленов несколько раз по-настоящему нас выручил. И я очень надеюсь, что он и дальше будет демонстрировать высокой уровень игры. Александр - очень важная часть нашей команды. А что касается каких-либо бонусов, то это была шутка, никаких дополнительных премиальных Беленову выплачиваться не будет", - сказал Врба.
"Беленов не нуждается в какой-то дополнительной мотивации. Он отлично работает на тренировках, затем это помогает ему в официальных матчах. Надеюсь, он продолжит прогрессировать", - отметил специалист.
Также он отметил, что несмотря на то, что в стартовом составе выходит Беленов, другой вратарь Давид Юрченко готов уверенно заменить напарника. "Я очень рад, что у нас в команде есть такой вратарь, как Юрченко, ведь для хорошей команды очень важно иметь в составе двух равноценных вратарей. На первую игру чемпионата было принято решение выпустить Беленова в стартовом составе, и он не подвел. Но если сложится такая ситуация, что придется играть Юрченко, я буду абсолютно спокоен за него и результат", - заметил Врба.
После четырех туров чемпионата России "Анжи" занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе семь очков.