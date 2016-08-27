Петраков: в ворота ЦСКА не назначили "120-процентный" пенальти

ТОМСК, 27 августа. /ТАСС/. Футболисты "Томи" показали достойную игру в матче пятого тура чемпионата России с московским ЦСКА, при этом в ворота армейцев не был назначен "120-процентный" пенальти. Об этом заявил журналистам после матча тренер томичей Валерий Петраков.

ЦСКА в субботу обыграл "Томь" в Томске со счетом 1:0.

"Мы не бросили играть, после гола мы владели инициативой, создавали неплохие моменты. И момент, который создал Валерий Чуперка - считаю, что там был пенальти не на 100%, а на 120%. Мне было очень хорошо видно, как игрок ЦСКА сыграл в опорную ногу Чуперке, который входил в штрафную площадку", - сказал Петраков после матча.

По его словам, "Томь" провела хороший матч, "была боеспособной единицей". "И мы, если брать по игре, может, чисто позиционно, территориально какую-то инициативу отдали в первом тайме, во втором мы вообще и инициативы ЦСКА не дали, - отметил он. - Не знаю, как бы сложился матч, если бы не момент, когда нам забили мяч - я считаю, что это ошибка вратаря, который мог принять три - четыре различных варианта".

Он рассказал, что до конца трансферной кампании "Томь" планирует усилиться центральным защитником и центральным нападающим, отметив, что речь идет не о Павле Погребняке. "Он отказался и остается в "Динамо", - резюмировал Петраков.

"Томь" с четырьмя очками занимает 12-е место. В следующем туре томичи на выезде 10 сентября встретятся с пермским "Амкаром".