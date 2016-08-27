Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матч молодежного первенства России по футболу "Терек" - "Ростов" прерван из-за непогоды

Спорт
27 августа, 19:05 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 27, августа. /ТАСС
Главный арбитр встречи Сергей Смирнов отправил команды в раздевалки на 27-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев поля
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 27 августа. /ТАСС/. Встреча молодежного первенства России по футболу между грозненским "Тереком" и "Ростовом" прервана из-за отключения искусственного освещения на стадионе после начавшейся грозы. Матч проходил на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном.

Главный арбитр встречи Сергей Смирнов отправил команды в раздевалки на 27-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев поля.

О времени возобновления встречи пока ничего не известно. Над стадионом продолжается сильный дождь с порывистым ветром.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"
6
Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки
17
Путин вручил госнаграды олимпийцам
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В московском метро под колесами поезда погибла девушка
2
Пожар на складе типографии в Москве: что известно о ЧП на Алтуфьевском шоссе
3
ФСК ЕЭС, строящая энергомост в Крым: задержанный Гончаров не является сотрудником компании
4
Мутко: из первоначальной версии доклада Макларена пропала пара страниц
5
МИД Киргизии: во время пожара в Москве погибли 14 граждан страны
6
Украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве
7
Компания "Аком" начала производство батарей, служащих в три раза дольше импортных аналогов
Темы дня
Реклама