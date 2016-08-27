Матч молодежного первенства России по футболу "Терек" - "Ростов" прерван из-за непогоды

ГРОЗНЫЙ, 27 августа. /ТАСС/. Встреча молодежного первенства России по футболу между грозненским "Тереком" и "Ростовом" прервана из-за отключения искусственного освещения на стадионе после начавшейся грозы. Матч проходил на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном.

Главный арбитр встречи Сергей Смирнов отправил команды в раздевалки на 27-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев поля.

О времени возобновления встречи пока ничего не известно. Над стадионом продолжается сильный дождь с порывистым ветром.