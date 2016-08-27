Еременко: ЦСКА будет тяжело конкурировать в ЛЧ при такой игре, как в матче с ФК "Томь"

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ТОМСК, 27 августа. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московскому ЦСКА будет тяжело конкурировать с европейскими командами в Лиге чемпионов по футболу при таком уровне игры, как в матче с "Томью". Такое мнение ТАСС высказал полузащитник столичного клуба Роман Еременко.
В субботу ЦСКА в рамках пятого тура чемпионата России на выезде обыграл "Томь" со счетом 1:0. Гол на счету Еременко.
"Не чувствую себя спасителем ЦСКА, просто получился хороший удар. Вообще, играли сегодня плохо. Очень хорошо, что удалось вырвать победу. "Томь" сегодня действовала агрессивно, но мы сами виноваты в своей игре, много потерь допускали, ошибались в простых передачах", - сказал Еременко.
"Если будем играть в Лиге чемпионов так, как сегодня с "Томью", то не сможем конкурировать с европейскими клубами. Надо прибавлять, и причем прибавлять сильно. Но думаю, что это все понимают, выводы сделаны", - добавил он.
ЦСКА сыграет в Лиге чемпионов в группе Е вместе с "Байером" (Германия), "Тоттенхэмом" (Англия) и "Монако".
В следующем туре ЦСКА сыграет на домашней арене с грозненским "Тереком" 10 сентября, "Томь" в этот же день проведет встречу на выезде с пермским "Амкаром".