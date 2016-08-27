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Игрок ЦСКА Фернандес получил ушиб мягких тканей подколенного сустава в матче с "Томью"

Спорт
27 августа, 19:05 UTC+3 ТОМСК корр. ТАСС, Павел Гуревич
Армейцы в рамках пятого тура чемпионата России на выезде обыграли "Томь" со счетом 1:0
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ТОМСК, 27 августа. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Игрок московского ЦСКА Марио Фернандес получил ушиб мягких тканей подколенного сустава в матче пятого тура чемпионата России по футболу с "Томью". Об этом ТАСС рассказал врач столичной команды Наби Керимов.

В субботу ЦСКА в рамках пятого тура чемпионата России на выезде обыграл "Томь" со счетом 1:0.

"Предварительный диагноз по Фернандесу - ушиб мягких тканей подколенного сустава. Сегодня или завтра сделаем дополнительное обследование, которое покажет, сколько может пропустить игрок", - сказал Керимов.

Также врач команды рассказал, как проходит восстановление от травм нападающего Ласина Траоре и полузащитника Зорана Тошича.

"У Тошича и Траоре динамика восстановления хорошая. Ласина будет в перерыве на матчи сборных заниматься по индивидуальному графику. Зоран поедет в расположение сборной Сербии, покажется там врачам. И мы совместно с докторами его национальной команды примем решение об участии или неучастии (в матче) игрока", - рассказал врач столичной команды.

Фернандес получил российское гражданство в июле текущего года. Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал защитника на учебно-тренировочный сбор национальной команды перед товарищескими матчами со сборными Турции (31 августа) и Ганы (6 сентября).

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