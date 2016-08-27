Тренер: завоевание молодежного Кубка мира придаст победный дух "Локо" перед сезоном МХЛ

НИЖНЕКАМСК, 27 августа. /Спец. корр. ТАСС Артур Кутуев/. Завоевание Кубка мира среди молодежных клубных команд придаст ярославскому "Локо" победный дух перед стартом нового сезона Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Об этом заявил ТАСС главный тренер "Локо" Дмитрий Красоткин.

В Нижнекамске и Набережных Челнах проходит шестой по счету розыгрыш Кубка мира среди молодежных клубных команд с участием восемь коллективов - из России, Казахстана, Латвии, Швеции, Финляндии, Чехии и Словакии. Турнир проводится под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). В субботу "Локо" в первом полуфинальном матче в овертайме выиграл у команды "Снежные Барсы" (Казахстан) со счетом 3:2.

"Мы готовились к Кубку мира целенаправленно. Считаю, что мы провели полноценный подготовительный этап к сезону, старались подвести физическую форму ребят именно к данному турниру. Сейчас мы в финале - задача выиграть его, у нас собрался серьезный коллектив, который способен это сделать. Задача тренерского штаба - воспитывать в игроках дух победителей, теперь мы должны постараться завоевать Кубок, несмотря ни на что, тем более этот положительный эмоциональный фон придаст хороший настрой перед стартом сезона МХЛ", - подчеркнул Красоткин.

"Локо", являющийся действующим чемпионом прошлого сезона МХЛ, в финале турнира встретится с победителем пары "Реактор" (Нижнекамск) - "Йокерит" (Финляндия). Сезон МХЛ-2016/17 "Локо" откроет домашним матчем против нижегородской "Чайки" 4 сентября.

"Естественно, на турнире хотелось посмотреть, как выглядят наши ребята на фоне шведов, финнов, ждали канадцев, которые были на прошлых розыгрышах, - продолжил Красоткин, - так что этот клубный чемпионат мира - серьезное соревнование, за время проведения которого можно проверить игроков. Особенно мне понравилось противостояние со шведами - они очень хорошо катаются, команда очень системная, обученная, наносят различные броски из-под защитников, с разных дистанций, так что, несмотря на счет (6:1 в пользу "Локо". - Прим. ТАСС), было интересно оценивать игру наших хоккеистов на фоне шведских. Всегда интересно изучить международный опыт. Стоит отметить, что здесь очень высокий уровень у команд - никто не играет в отброс, у всех хорошее катание, все стараются играть в комбинационный хоккей - это мне бросилось в глаза сразу, хотелось бы таких команд в МХЛ побольше".

Ярославль может провести Кубок мира на самом высоком уровне

Тренер молодежной команды высказал мнение, что был бы рад перспективе проведения Кубка мира в Ярославле, а власти города и руководители клуба в таком случае могли бы организовать турнир на самом высоком уровне.

"Если наши руководители области и клуба захотят провести такой турнир в Ярославле, то, уверен, что мы бы организовали его на самом высоком уровне: у нас хороший дворец, да и жители города были бы только рады", - заключил Красоткин.

В конце беседы наставник команды отметил одну из троек нападающих. Ранее главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин сообщал, что следит за игроками "Локо" как потенциальными кандидатами на поездку на предстоящий молодежный чемпионат мира.

"Считаю, что тройка Крикуненко - Алексеев - Юртайкин выглядит очень хорошо. И если их вызывать в молодежную сборную, то как единое целое, так как они отлично понимают друг друга на льду, у них есть свои наработки, хорошая реализация большинства. Думаю, они уже готовы играть на взрослом уровне, наверное, их даже можно привлекать к матчам КХЛ. Конечно, им еще есть над чем работать, особенно в плане более устойчивой психологии, но в целом у них хорошие перспективы, остальное в их руках", - добавил Красоткин.

41-й молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в канадских городах Монреаль и Торонто. Последний раз россияне завоевывали золотые медали молодежного первенства в 2011 году, в финале переиграв канадцев со счетом 5:3.