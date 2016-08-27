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Дьяков: ФК "Томь" на равных играл с ЦСКА, но команда не смогла реализовать свои моменты

Спорт
27 августа, 19:15 UTC+3 ТОМСК корр. ТАСС, Павел Гуревич
Армейцы в рамках пятого тура чемпионата России на выезде обыграли "Томь" со счетом 1:0
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ТОМСК, 27 августа. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футбольный клуб "Томь" на равных играл с московским ЦСКА в матче пятого тура чемпионата России, но команда не смогла реализовать свои моменты. Об этом журналистам рассказал игрок томской команды Виталий Дьяков.

В субботу "Томь" в матче пятого тура чемпионата России на домашней арене "Труд" проиграла ЦСКА со счетом 0:1.

"Настрой на ЦСКА был запредельный, все-таки чемпион страны приехал, лишних слов и не нужно было. Играли неплохо, на равных, болельщики гнали нас вперед, но свой момент реализовал ЦСКА, а мы свои не смогли. Для нас это досадное поражение", - сказал Дьяков.

В самом конце игры прямой красной карточкой был наказан игрок томичей Алексей Пугин. Сам полузащитник рассказал журналистам, что не считает свое нарушение фолом "последней надежды".

"Мы провели хороший матч, имели возможности забить в конце игры. Насчет своего удаления могу сказать, что это произошло со мной впервые в жизни. Игрок уже сам начал спотыкаться, я просто пошел в контакт, к тому же до ворот было 30-40 метров. Не считаю, что это был фол "последней надежды", но, как говорится, это на усмотрение судьи", - отметил Пугин.

В следующем туре, 10 сентября, ЦСКА сыграет на домашней арене с грозненским "Тереком", "Томь" в этот же день проведет встречу на выезде с пермским "Амкаром".

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