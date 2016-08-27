СКА победил магнитогорский "Металлург" в матче чемпионата КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА на своем льду обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе СКА шайбы на счету Антона Белова (25-я минута), Александра Барабанова (45, 53) и Евгения Дадонова (48). Гости ответили голами Яна Коваржа (15) и Сергея Мозякина (27).

После трех матчей СКА с семью очками возглавил Западную конференцию. "Металлург", имея в активе четыре балла, расположился на шестой строчке Восточной конференции.

В следующем матче 30 августа СКА примет казанский "Ак Барс", "Металлург" 29 августа в гостях сыграет с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.