Призеру Олимпиады-2016 Гедуеву подарили сертификат на квартиру и ключи от Mercedes

СТАВРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Юрий Коков вручил призеру Олимпиады в Рио борцу Аниуару Гедуеву сертификат на получение четырехкомнатной квартиры и ключи от автомобиля Mercedes. Об этом сообщает в субботу пресс-служба главы и правительства КБР.

"Руководитель республики вручил прославленному олимпийцу сертификат на получение новой четырехкомнатной квартиры в центре Нальчика, ключи от автомобиля Mercedes GL. Тренеры Алексей Казиев и Арсен Хасанов стали владельцами автомобилей премиум-класса Toyota Camry", - сказано в сообщении.

Серебряного призера Олимпийских игр торжественно встретили на границе Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Борец приехал на родину за рулем автомобиля BMW Х4, который вручил ему как серебряному призеру премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

После встречи с Коковым Гедуев отправился домой в Урванский район, где его ждали родственники и друзья. Официальное чествование кабардино-балкарских чемпионов и призеров Олимпийских Игр состоится 1 сентября, в День 95-летия государственности республики, уточняют в пресс-службе.

Аниуар Гедуев завоевал серебро Олимпиады-2016 в весовой категории до 74 кг. В финале россиянин уступил иранцу Хасану Яздани по последнему действию (6:6).

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