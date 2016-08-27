Ефимова заняла вторые места на 50 м и 200 м брассом на этапе КМ по плаванию

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Россиянка Юлий Ефимова заняла вторые места на дистанциях 50 м и 200 м брассом на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который завершился в Париже.

На 50 м она показала результат 29,34 секунды. Победила Алия Аткинсон из Ямайки (29,25). Третьей стала американка Кэти Мейли (29,75). На 200-метровке победила японка Риэ Канэто (2.16,99), результат Ефимовой - 2.17,32, третьей стала еще одна японка Михо Такахаси (2.20,61).

Также во второй день французского этапа российские пловцы заняли еще четыре призовых места. Владимир Морозов победил на 50 м вольным стилем (20,81), Кирилл Пригода и Морозов заняли второе (56,71) и третье место (56,96) на 100 м брассом, уступив Камерону ван дер Бургу из ЮАР (56,42). Также Пригода, Морозов, Дарья Устинова и Ефимова стали вторыми в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем (1.31,85), уступив французам (1.30,74).