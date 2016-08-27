Игрок: высокая конкуренция в молодежной сборной РФ повышает уровень мастерства хоккеистов

НИЖНЕКАМСК, 27 августа. /Спец. корр. ТАСС Артур Кутуев/. Высокая конкуренция в молодежной сборной России среди вратарей не сказывается на личных отношениях хоккеистов, а только повышает их уровень мастерства. Об этом ТАСС рассказал голкипер молодежной команды "Локо" и сборной России Антон Красоткин.

Ранее главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин сообщал, что основными кандидатами среди вратарей на выступление на молодежном чемпионате мира - 2017 являются Илья Самсонов (магнитогорский "Металлург"), Владислав Сухачев (челябинский "Трактор"), Константин Волков (СКА-1946), а также Красоткин.

"В сборной у нас здоровая конкуренция, все ребята способные, талантливые. Все прекрасно друг с другом общаемся, так что никаких личных проблем в сборной команде не возникает", - отметил Красоткин.

По словам 19-летнего голкипера, он готов к выступлению на чемпионате мира, для чего приложит все усилия по ходу стартующего 4 сентября сезона Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в Монреале и Торонто. Последний раз россияне завоевывали золотые медали молодежного первенства в 2011 году, в финале переиграв канадцев со счетом 5:3.

В Нижнекамске и Набережных Челнах проходит шестой по счету розыгрыш Кубка мира среди молодежных клубных команд с участием восьми коллективов - из России, Казахстана, Латвии, Швеции, Финляндии, Чехии и Словакии. Турнир проводится под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). В субботу "Локо" в первом полуфинальном матче в овертайме выиграл у команды "Снежные Барсы" (Казахстан) со счетом 3:2, и в финале в воскресенье встретится с победителем пары "Ректор" (Нижнекамск) - "Йокерит" (Финляндия).