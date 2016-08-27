Сборная России по пляжному футболу сыграет в матче за третье место в Суперфинале Евролиги

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РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу заняла второе место в отборочной группе Суперфинала Евролиги и сыграет с испанцами в матче за третье место.
В заключительной встрече группы B команда Португалии обыграла итальянцев со счетом 5:4 и опередила россиян, ранее в субботу уступивших сборной Швейцарии в серии пенальти (3:3 в основное время).
В финале португальцам будет противостоять команда Украины, занявшая первое место в параллельном квартете.
Встречи состоятся в воскресенье.