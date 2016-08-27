Сборная России по пляжному футболу сыграет в матче за третье место в Суперфинале Евролиги

РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу заняла второе место в отборочной группе Суперфинала Евролиги и сыграет с испанцами в матче за третье место.

В заключительной встрече группы B команда Португалии обыграла итальянцев со счетом 5:4 и опередила россиян, ранее в субботу уступивших сборной Швейцарии в серии пенальти (3:3 в основное время).

В финале португальцам будет противостоять команда Украины, занявшая первое место в параллельном квартете.

Встречи состоятся в воскресенье.