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Сборная России по пляжному футболу сыграет в матче за третье место в Суперфинале Евролиги

Спорт
27 августа, 20:18 UTC+3 РИМ РИМ 27, августа. /ТАСС
В финале сборная РФ сыграет с испанцами
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РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу заняла второе место в отборочной группе Суперфинала Евролиги и сыграет с испанцами в матче за третье место.

В заключительной встрече группы B команда Португалии обыграла итальянцев со счетом 5:4 и опередила россиян, ранее в субботу уступивших сборной Швейцарии в серии пенальти (3:3 в основное время).

В финале португальцам будет противостоять команда Украины, занявшая первое место в параллельном квартете.

Встречи состоятся в воскресенье.

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