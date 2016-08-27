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СМИ: ЦСКА намерен вернуть футболиста Витиньо из аренды

Спорт
27 августа, 20:41 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 27, августа. /ТАСС
По информации источника, футболистом также интересуется турецкий "Галатасарай", который готов предложить ЦСКА за футболиста €10 млн
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА хочет вернуть нападающего Витиньо, который находится в аренде в бразильском "Интернасьонале". Об этом сообщает бразильский портал Final со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Они хотят заполучить Витиньо обратно, но сам футболист не хочет бросать "Интернасьонал", находящийся внизу турнирной таблицы", - сказал источник.

По информации источника, футболистом также интересуется турецкий "Галатасарай", который готов предложить ЦСКА за футболиста €10 млн. Официальный комментарий получить пока не удалось.

Европейское трансферное окно закрывается 31 августа. Срок аренды 22-летнего футболиста рассчитан до декабря 2016 года.

Витиньо перешел в ЦСКА в 2013 году из бразильского "Ботафого", однако в 2015 году был отдан в аренду в "Интернасьонал", проведя за два года пятнадцать матчей за московский клуб и забив один мяч. В текущем сезоне на счету бразильца 17 матчей и четыре забитых мяча в чемпионате Бразилии.

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