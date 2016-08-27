Экс-регбист сборной Англии Рэнсон прогнал грабителей из своего гаража с помощью чая

РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Бывший регбист сборной Англии Джон Рэнсон прогнал грабителей с помощью горячей чашки чая. Об этом сообщает мальтийская газета Malta Today.

Инцидент произошел 24 августа, утром Рэнсон заметил в гараже своего дома на Мальте трех людей в масках, один из которых был вооружен. Бывший регбист, которому уже 78 лет, сразу же выплеснул горячий чай в глаза преступнику, в руках которого был револьвер. Затем он начал выкрикивать различные имена, чтобы создать видимость присутствия других людей.

"Я сразу же выплеснул свой чай на человека с револьвером. Перед тем, как броситься за остальными, я поборол его и ударил воротами гаража", - рассказал Рэнсон.

По его словам, несмотря на свой возраст, у него прекрасные рефлексы и быстрые ноги. Его отличная реакция заставила двух других преступников запаниковать и сбежать.

Ранее бывший спортсмен обращался в полицию, заявив, что к нему уже приходила группа лиц, интересующихся вещами на продажу, но он потребовал их покинуть территорию и передал информацию номерного знака их машины в местный полицейский участок. Как позже отметила полиция, номера были поддельными.

Рэнсон выступал за сборную Англии с 1963 по 1964 год.