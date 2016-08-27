Гол Рэшфорда принес МЮ победу над "Халлом" в матче чемпионата Англии по футболу

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Футболисты "Манчестер Юнайтед" в гостях обыграли "Халл" со счетом 1:0 в матче третьего тура чемпионата Англии.

Единственный гол в матче в компенсированное ко второму тайму время забил нападающий манкунианцев Маркус Рэшфорд.

После этой встречи "Манчестер Юнайтед" занимает второе место в турнирной таблице с девятью очками и лишь по дополнительным показателям уступает "Челси". "Халл" с шестью баллами расположился на пятой строчке.

Ранее в субботу "Арсенал" в гостях обыграл "Уотфорд" со счетом 3:1, "Челси" победил дома "Бернли" - 3:0, а чемпион Англии "Лестер" на своем поле оказался сильнее "Суонси" - 2:1.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 10 сентября примет "Манчестер Сити", "Халл" в тот же день в гостях сыграет с "Бернли".