Гол Рэшфорда принес МЮ победу над "Халлом" в матче чемпионата Англии по футболу

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ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Футболисты "Манчестер Юнайтед" в гостях обыграли "Халл" со счетом 1:0 в матче третьего тура чемпионата Англии.
Единственный гол в матче в компенсированное ко второму тайму время забил нападающий манкунианцев Маркус Рэшфорд.
После этой встречи "Манчестер Юнайтед" занимает второе место в турнирной таблице с девятью очками и лишь по дополнительным показателям уступает "Челси". "Халл" с шестью баллами расположился на пятой строчке.
Ранее в субботу "Арсенал" в гостях обыграл "Уотфорд" со счетом 3:1, "Челси" победил дома "Бернли" - 3:0, а чемпион Англии "Лестер" на своем поле оказался сильнее "Суонси" - 2:1.
В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 10 сентября примет "Манчестер Сити", "Халл" в тот же день в гостях сыграет с "Бернли".