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"Локо" встретится с "Реактором" в финале Кубка мира по хоккею среди молодежных команд

Спорт
27 августа, 21:59 UTC+3 НИЖНЕКАМСК НИЖНЕКАМСК 27, августа. /ТАСС
В составе российской команды шайбы забросили Данил Воеводин, Дмитрий Корчемкин, Виталий Солонинка и Рафаэль Бикмуллин
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НИЖНЕКАМСК, 27 августа. /ТАСС/. Нижнекамский "Реактор" победил "Йокерит" из Хельсинки со счетом 4:2 в полуфинальном матче Кубка мира по хоккею среди молодежных команд.

В составе российской команды шайбы забросили Данил Воеводин, Дмитрий Корчемкин, Виталий Солонинка и Рафаэль Бикмуллин.

Ранее в субботу в другом полуфинальном матче ярославский "Локо" обыграл команду "Снежные Барсы" из Казахстана в овертайме со счетом 3:2.

Финал турнира и матч за третье место пройдут в воскресенье.

Шестой по счету розыгрыш Кубка мира среди молодежных клубных команд проходит в Нижнекамске и Набережных Челнах. В нем принимают участие восемь коллективов из России, Казахстана, Латвии, Швеции, Финляндии, Чехии и Словакии. Турнир проводится под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

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