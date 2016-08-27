"Локо" встретится с "Реактором" в финале Кубка мира по хоккею среди молодежных команд

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НИЖНЕКАМСК, 27 августа. /ТАСС/. Нижнекамский "Реактор" победил "Йокерит" из Хельсинки со счетом 4:2 в полуфинальном матче Кубка мира по хоккею среди молодежных команд.
В составе российской команды шайбы забросили Данил Воеводин, Дмитрий Корчемкин, Виталий Солонинка и Рафаэль Бикмуллин.
Ранее в субботу в другом полуфинальном матче ярославский "Локо" обыграл команду "Снежные Барсы" из Казахстана в овертайме со счетом 3:2.
Финал турнира и матч за третье место пройдут в воскресенье.
Шестой по счету розыгрыш Кубка мира среди молодежных клубных команд проходит в Нижнекамске и Набережных Челнах. В нем принимают участие восемь коллективов из России, Казахстана, Латвии, Швеции, Финляндии, Чехии и Словакии. Турнир проводится под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).