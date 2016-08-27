Джебет побила мировой рекорд Галкиной-Самитовой в беге на 3000 м с препятствиями

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Рут Джебет из Бахрейна заняла первое место в беге на 3000 метров с препятствиями на 12-м этапе Бриллиантовой лиги, побив мировой рекорд россиянки Гульнары Галкиной-Самитовой.

На соревнованиях в Париже 19-летняя Джебет преодолела дистанцию за 8 минут 52,78 секунды. Результат Галкиной- Самитовой, показанный ей в 2008 году на Олимпиаде в Пекине, - 8.58,81.

В этой дисциплине Джебет завоевала золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.