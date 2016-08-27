Джебет побила мировой рекорд Галкиной-Самитовой в беге на 3000 м с препятствиями

Автономная колония "Кузбасс": как американские идеалисты развивали советский углепромВ стране 27 августа, 23:38
Протестующие забросали яйцами посольство Украины в МосквеПолитика 27 августа, 22:45
В Петербурге частично закрыта дамба из-за повышения уровня воды в НевеПроисшествия 27 августа, 22:27
Пробная запись песни It’s For You Маккартни и Леннона ушла с молотка почти за $24 тыс.Культура 27 августа, 22:02
Режим КТО введен в Карабудахкентском районе ДагестанаПроисшествия 27 августа, 21:38
Власти Москвы учредили премию для режиссеров, снимающих фильмы о столицеОбщество 27 августа, 21:20
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболуСпорт 27 августа, 20:22
Корабли КФл провели учения по уничтожению минного заграждения в Каспийском мореАрмия и ОПК 27 августа, 19:23
Пожар на складе типографии в Москве: что известно о ЧП на Алтуфьевском шоссеПроисшествия 27 августа, 19:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Рут Джебет из Бахрейна заняла первое место в беге на 3000 метров с препятствиями на 12-м этапе Бриллиантовой лиги, побив мировой рекорд россиянки Гульнары Галкиной-Самитовой.
На соревнованиях в Париже 19-летняя Джебет преодолела дистанцию за 8 минут 52,78 секунды. Результат Галкиной- Самитовой, показанный ей в 2008 году на Олимпиаде в Пекине, - 8.58,81.
В этой дисциплине Джебет завоевала золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.