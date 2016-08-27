Футболист "Зенита" Дзюба намерен отказаться от вызова в сборную России из-за травмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба собирается отказаться от вызова в сборную России, чтобы окончательно восстановиться после травмы. Об этом футболист сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ" после встречи пятого тура чемпионата России против "Амкара" (3:0).

Дзюба повредил колено на одной из тренировок перед стартом чемпионата. В матче с "Амкаром" он впервые в сезоне появился на поле в основном составе и был заменен на 76-й минуте. Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил 28-летнего нападающего в список футболистов, вызванных на товарищеские матчи против команд Турции и Ганы.

"Ощущения от возвращения на поле восхитительные, - сказал Дзюба. - Не представляю, как ребята получают более серьезные травмы и пропускают помногу, наверное, это психологически очень тяжело".

"Под конец нога начала побаливать, поэтому хотелось бы сейчас взять небольшую паузу, чтобы до конца все зажило, чтобы не случилось рецидива. Думаю, будет правильно, если я позвоню Черчесову и объясню ситуацию, огромное спасибо за вызов в сборную, но сейчас здоровье важнее", - сказал Дзюба.

Сборная России встретится 31 августа в Анталье с турками, а 6 сентября в Москве сыграет с командой Ганы.