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Болельщик "Эвертона" скончался во время матча команды в чемпионате Англии по футболу

Спорт
27 августа, 23:46 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 27, августа. /ТАСС
Пресс-служба клуба сообщила о том, что окажет поддержку семье умершего мужчины
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ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Болельщик английского футбольного клуба "Эвертон" скончался во время матча команды против "Сток Сити" (1:0) в национальном чемпионате. Об этом сообщает пресс-служба "Эвертона".

51-летнему мужчине стало плохо на стадионе "Гудисон парк", где проходила встреча. Сотрудники полиции и дежурный врач оказали ему первую помощь до прибытия медицинской бригады. Болельщик был доставлен больницу, где через некоторое время скончался.

Пресс-служба "Эвертона" сообщила о том, что окажет поддержку семье умершего мужчины.

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