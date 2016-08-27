Болельщик "Эвертона" скончался во время матча команды в чемпионате Англии по футболу

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Болельщик английского футбольного клуба "Эвертон" скончался во время матча команды против "Сток Сити" (1:0) в национальном чемпионате. Об этом сообщает пресс-служба "Эвертона".

51-летнему мужчине стало плохо на стадионе "Гудисон парк", где проходила встреча. Сотрудники полиции и дежурный врач оказали ему первую помощь до прибытия медицинской бригады. Болельщик был доставлен больницу, где через некоторое время скончался.

Пресс-служба "Эвертона" сообщила о том, что окажет поддержку семье умершего мужчины.