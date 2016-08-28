Четыре матча пройдут в воскресенье в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Четыре матча в Екатеринбурге, Грозном, Краснодаре и Каспийске пройдут в воскресенье в 5-м туре чемпионата России по футболу. Турнир уходит на двухнедельный перерыв, связанный с матчами сборных команд, и "Спартак" имеет шанс вернуть себе первое место в таблице.

Хотя в Каспийске пройдет встреча с участием потенциального лидера - "Спартак" едет в гости к "Анжи", центральной игрой дня следует признать кубанскую. Один из фаворитов турнира "Краснодар" сыграет против столичного "Локомотива", который в пятницу возглавил 69-летний Юрий Семин, уже работавший с командой в 1986-90, 1992-2005 и 2009-10 гг. Именно с именем Семина связаны все главные успехи команды, ставшей в 90-х годах одним из лидеров российского футбола, а в 2002 и 2004 гг. - чемпионом страны.

Семин принял "Локомотив" на 13-м месте - в четырех стартовых турах команда играла исключительно вничью. После двух туров в отставку подал Игорь Черевченко, а сменивший его Олег Пашинин переломить ситуацию не сумел - домашняя ничья с "Крыльями Советов" стала неудачным исходом. К тому же на днях Пашинин плохо себя почувствовал и попал в больницу.

Семину предстоит непростой "дебют": "Краснодар" находится в группе лидеров, пусть два последних матча кубанцы сыграли не лучшим образом, уступив "Спартаку" (0:2) и довольствовавшись нулевой ничьей во встрече Лиги Европы с албанским "Партизани", что, впрочем, не помешало подопечным Олега Кононова пробиться в групповую стадию. "Краснодар" потерял нескольких игроков из-за травм, а два центральных защитника - скандинавы Рагнар Сигурдссон и Стефан Страндберг - клуб покинули. На смену им пришел бразилец Налдо из португальского "Спортинга", однако он пока не заявлен.

Матч пройдет на стадионе "Кубань", начало - 19:15 мск. Главный арбитр - Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Дагестанское испытание "Спартака"

Единолично возглавив таблицу после четырех туров, "Спартак" после назначения Массимо Карреры главным тренером показал и яркий атакующий футбол во встрече с "Краснодаром", хотя оптимизм болельщиков клуба весьма сдержан - из года в год, при каждом новом наставнике "Спартак" удачно начинает, а затем возвращается к прежней нестабильности и провалам в обороне. Игра с "Анжи" в гостях будет во многом показательной: махачкалинцы, которых летом возглавил чешский тренер Павел Врба, стартовали весьма неплохо, одержав две победы подряд.

Врба при этом постепенно обновляет состав, получая новичков. К матчу со "Спартаком" были дозаявлены бразильский защитник Шандао и ганский хавбек Мохаммед Рабиу, которые ранее выступали за "Кубань", а также 27-летний французский полузащитник Габриэль Обертан, в свое время поигравший за английский "Манчестер Юнайтед".

"Спартак" в субботу объявил о подписании нового пятилетнего контракта с полузащитником сборной Нидерландов Квинси Промесом, который в чемпионатах России забил 33 гола в 62 матчах. Каррера вернул из второй команды защитников Владимира Граната и Сергея Паршивлюка, а также нападающего Павла Яковлева, которые могут получить новый шанс.

Матч пройдет на "Анжи-Арене", начало - 21:30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. После субботней победы ЦСКА "Спартак" лидерство потерял, однако вернет его даже в случае ничьей.

"Ростов" едет в Грозный

Получив путевку в основную стадию Лиги Европы, "Ростов" направляется в гости к "Тереку". Подопечные Дмитрия Кириченко ярко провели два домашних матча, разгромив "Томь" (3:0) и "Аякс" из Нидерландов (4:1), и, учитывая, что команду продолжает консультировать Курбан Бердыев, может вновь побороться за самые высокие места. "Терек" вновь выйдет на поле под руководством Игоря Ледяхова - главный тренер Рашид Рахимов продолжает лечение.

Игра пройдет на "Ахмат-Арене", начало - 19:15 мск. Главный арбитр - Алексей Матюнин из Москвы.

Откроется игровой день матчем между "Уралом" и "Арсеналом" на "СКБ-Банк Арене" Екатеринбурга в 17:00 мск, которую обслужит бригада арбитров во главе с Романом Галимовым. 33-летний арбитр из Улан-Удэ дебютирует в премьер-лиге.

5-й тур стартовал в пятницу, когда "Крылья Советов" уступили "Уфе" - 0:1. В субботу "Оренбург" сыграл вничью с "Рубином" (1:1), "Томь" уступила ЦСКА (0:1), а "Зенит" разгромил "Амкар" - 3:0.

В чемпионате России лидирует ЦСКА - 11 очков (5 матчей). 10 очков у "Спартака" (4), 9 - у "Зенита" (5), 8 набрал "Амкар" (5).