Польская теннисистка Радваньская выиграла турнир WTA в Нью-Хейвене

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Полька Агнешка Радваньская стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в североамериканском Нью-Хейвене (призовой фонд - $761 тыс.).

В финале Радваньская, посеянная на турнире под первым номером, победила украинку Элину Свитолину (10) со счетом 6:1, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 1 час 36 минут.

Радваньская одержала вторую победу в сезоне - ранее она выиграла турнир в китайском Шеньчжене.