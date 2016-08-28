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Польская теннисистка Радваньская выиграла турнир WTA в Нью-Хейвене

Спорт
28 августа, 0:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, августа. /ТАСС
В финале Радваньская, посеянная на турнире под первым номером, победила украинку Элину Свитолину
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НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Полька Агнешка Радваньская стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в североамериканском Нью-Хейвене (призовой фонд - $761 тыс.).

В финале Радваньская, посеянная на турнире под первым номером, победила украинку Элину Свитолину (10) со счетом 6:1, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 1 час 36 минут.

Радваньская одержала вторую победу в сезоне - ранее она выиграла турнир в китайском Шеньчжене.

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