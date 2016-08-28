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ФК "Спортинг" продал в "Интер" Жоау Мариу за рекордные для клуба €45 млн

Спорт
28 августа, 1:11 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 28, августа. /ТАСС
23-летний Мариу - воспитанник лиссабонского клуба, он провел за первую команду 171 матч
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МАДРИД, 28 августа. /ТАСС/. Португальский "Спортинг" объявил о переходе в итальянский "Интер" полузащитника Жоау Мариу. Сумма трансфера составила рекордные для португальской команды €45 млн, сообщается на официальном сайте клуба.

Полузащитник в составе сборной Потругалии стал чемпионом Европы в 2016 году. 23-летний Мариу - воспитанник лиссабонского клуба, он провел за первую команду 171 матч.

Этот трансфер стал самым дорогим и успешным в истории "Спортинга". Так, в 2003 году за переход из лиссабонского клуба Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" заплатил чуть более £12 млн, а в 2007-м - около £17 млн за трансфер Нани.

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