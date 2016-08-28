ФК "Спортинг" продал в "Интер" Жоау Мариу за рекордные для клуба €45 млн

Трамп обещает депортировать тысячи нелегалов, совершивших преступления на территории СШАМеждународная панорама 28 августа, 1:18
В Москве в течение ночи будут снесены 107 самовольно возведенных торговых объектовМосква 28 августа, 1:03
На ледоколе-музее "Ленин" появился лучший советский вертолет для АрктикиОбщество 28 августа, 0:54
Патриарх Кирилл в праздник Успения Богородицы совершит литургию в Успенском соборе КремляОбщество 28 августа, 0:13
В России начинается досрочное голосование для жителей труднодоступных районовПолитика 28 августа, 0:05
Жерар Депардье открыл культурный центр в СаранскеКультура 28 августа, 0:02
Автономная колония "Кузбасс": как американские идеалисты развивали советский углепромВ стране 27 августа, 23:38
Протестующие забросали яйцами посольство Украины в МосквеПолитика 27 августа, 22:45
В Петербурге частично закрыта дамба из-за повышения уровня воды в НевеПроисшествия 27 августа, 22:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 28 августа. /ТАСС/. Португальский "Спортинг" объявил о переходе в итальянский "Интер" полузащитника Жоау Мариу. Сумма трансфера составила рекордные для португальской команды €45 млн, сообщается на официальном сайте клуба.
Полузащитник в составе сборной Потругалии стал чемпионом Европы в 2016 году. 23-летний Мариу - воспитанник лиссабонского клуба, он провел за первую команду 171 матч.
Этот трансфер стал самым дорогим и успешным в истории "Спортинга". Так, в 2003 году за переход из лиссабонского клуба Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" заплатил чуть более £12 млн, а в 2007-м - около £17 млн за трансфер Нани.