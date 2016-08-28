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Хаким Оладжувон и Дэвид Стерн введены в Зал славы Международной федерации баскетбола

Спорт
28 августа, 1:54 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 28, августа. /ТАСС
Также в Зал славы FIBA были введены бывшие баскетболисты Панайотис Фасулас, Мишель Тиммс, Маноло Рага и Хуан Антонио Сан Эпифанио, бывший тренер Хорхе Канавеси
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ЖЕНЕВА, 28 августа. /ТАСС/. Легендарный центровой Хаким Оладжувон и бывший комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн введены в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA). Торжественная церемония прошла в штаб-квартире FIBA в Женеве, сообщает официальный сайт организации.

Оладжувон - американский баскетболист нигерийского происхождения. Он был выбран в 1984 году на драфте НБА под общим первым номером "Хьюстон Рокетс". В составе этого клуба он провел 17 лет и стал двукратным чемпионом НБА (1994, 1995). Он признавался самым ценным игроком сезона НБА (1993/94) и дважды (1994, 1995) - самым ценным игроком финала НБА. Ему до сих пор принадлежит рекорд по количеству совершенных блок-шотов - 3 830. Олимпийский чемпион 1996 года в составе сборной США.

Стерн, бывший комиссаром НБА с 1984 по 2014 год, включен в Зал славы за большой вклад в развитие баскетбола.

Также в Зал славы FIBA были введены бывшие баскетболисты Панайотис Фасулас (Греция), Мишель Тиммс (Австралия), Маноло Рага (Мексика) и Хуан Антонио Сан Эпифанио (Испания), бывший тренер Хорхе Канавеси (Аргентина).

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