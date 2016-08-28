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Полиция провела обыск в офисе НОК Кении по делу о коррупции

Спорт
28 августа, 7:12 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 28, августа. /ТАСС
В ходе обыска были изъяты несколько десятков коробок со спортивной экипировкой, которая предназначалась кенийским олимпийцам, но так и не была ими получена
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ПРЕТОРИЯ, 28 августа. /ТАСС/. Кенийская полиция провела обыск в офисе Национального олимпийского комитета (НОК) страны по делу о коррупции и бесхозяйственности при организации работы делегации национальной команды на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает AFP.

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В ходе обыска были изъяты несколько десятков коробок со спортивной экипировкой, которая предназначалась кенийским олимпийцам, но так и не была ими получена.

По данному делу несколько дней назад были арестованы три высокопоставленных чиновника, включая генсека НОК Кении Френсиса Пола. Ожидается, что в понедельник они предстанут перед судом и им будут предъявлены официальные обвинения.

Ранее правительство приняло решение распустить НОК страны в связи с организационными проблемами, имевшими место на Олимпийских играх 2016 года.

Расследование было начато 18 августа. В частности, спортсменам пришлось жить в ужасных условиях, были проблемы с аккредитациями и экипировкой, вылет делегации после завершения Игр был задержан на несколько дней из-за того, что чиновники хотели найти билеты подешевле, также в составе делегации были люди с неясными функциями, которые, предположительно, хотели просто провести несколько дней в Рио-де-Жанейро.

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