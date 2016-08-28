Клуб дал Хоуп Соло бессрочный отпуск после ее дисквалификации Федерацией футбола США

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НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Клуб "Сиэтл Рейн" предоставил голкиперу команды и женской сборной США Хоуп Соло "личный отпуск" на неопределенный срок после того, как Федерация футбола страны дисквалифицировала спортсменку на полгода за некорректные высказывания на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
"Сиэтл Рейн" уже подписал контракт с другим голкипером. Ранее североамериканские СМИ сообщали, что разрыв контракта с федерацией не повлечет за собой приостановку выступлений Соло в чемпионате страны.
После поражения от команды Швеции в матче 1/4 финала Олимпиады Соло сказала, что команде США противостояла "кучка трусих". Федерация футбола США назвала комментарий 35-летней спортсменки неприемлемым и не соответствующим нормам поведения игроков национальной команды. Футболистка отстранена от матчей за сборную на полгода.