Главный тренер новокузнецкого клуба КХЛ "Металлург" Соловьев покинул свой пост

КЕМЕРОВО, 28 августа. /ТАСС/. Николай Соловьев покинул пост главного тренера новокузнецкого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Валерий Зелепукин.

Отставка Соловьева стала первой в стартовавшем 22 августа новом сезоне КХЛ.

Соловьев стал главным тренером "Металлурга" в 2015 году. В прошлом сезоне "Металлург" набрал 55 очков в 60 матчах, что стало худшим показателем в КХЛ. В нынешнем сезоне клуб из Новокузнецка одержал одну победу и потерпел два поражения.