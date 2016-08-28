Главный тренер новокузнецкого клуба КХЛ "Металлург" Соловьев покинул свой пост

Главный тренер новокузнецкого клуба КХЛ "Металлург" Соловьев покинул свой постСпорт 28 августа, 9:06
Индия испытала двигатель, позволяющий снизить стоимость ракетных запусков в десять разКосмос 28 августа, 7:38
Клуб дал Хоуп Соло бессрочный отпуск после ее дисквалификации Федерацией футбола СШАСпорт 28 августа, 7:32
Полиция провела обыск в офисе НОК Кении по делу о коррупцииСпорт 28 августа, 7:12
Таиланд депортирует россиянина Смольникова, находящегося в международном розыскеПроисшествия 28 августа, 6:58
Две пары из РФ вышли в финал чемпионата по танго в Аргентине в категории салонное тангоКультура 28 августа, 6:21
В Чечне в результате непогоды повреждены более 60 жилых домовПроисшествия 28 августа, 5:39
На форуме "Армия-2016" откроют международную "Биржу деловых контактов"Армия и ОПК 28 августа, 4:07
Театр на Малой Бронной впервые представит зрителям "Подлинную историю фрекен Бок"Культура 28 августа, 2:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕМЕРОВО, 28 августа. /ТАСС/. Николай Соловьев покинул пост главного тренера новокузнецкого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Валерий Зелепукин.
Отставка Соловьева стала первой в стартовавшем 22 августа новом сезоне КХЛ.
Соловьев стал главным тренером "Металлурга" в 2015 году. В прошлом сезоне "Металлург" набрал 55 очков в 60 матчах, что стало худшим показателем в КХЛ. В нынешнем сезоне клуб из Новокузнецка одержал одну победу и потерпел два поражения.