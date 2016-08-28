Главный тренер "Анжи" сообщил, что не знаком с покинувшим клуб игроком Максимовым

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Главный тренер махачкалинского "Анжи" Павел Врба не знаком с футболистом Ильей Максимовым, при нем игрок не участвовал в тренировочном процессе. Об этом Врба сообщил ТАСС.

Ранее "Анжи" объявил о расторжении контракта с 29-летним Максимовым по обоюдному согласию. В чемпионате России сезона-2016/17 полузащитник не провел ни одной игры за махачкалинский клуб.

"Честно говоря, я даже не видел его в деле и не знаком с ним. Он не участвовал в тренировочном процессе", - сказал Врба.

Также специалист отметил, что рассчитывает на защитника Георгия Тигиева. Ранее в СМИ появилась информация, что 21-летний футболист может перейти из "Анжи" в санкт-петербургский "Зенит". "Я узнал об этом (о возможном переходе) на одном из российских интернет-сайтов. Заявляю, что Тигиев является игроком "Анжи", я рассчитываю на него", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Кроме того, по словам тренера, бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Габриэль Обертан был приглашен в "Анжи", потому что зарекомендовал себя в "Ньюкасле". "Обертан ранее выступал и за английский "Ньюкасл", где хорошо себя зарекомендовал. Он способен усилить нашу команду, поэтому с ним и был подписан контракт. Конечно, я хотел бы усилить команду еще, если будет возможность", - заметил Врба.

Махачкалинский клуб провел четыре матча в новом сезоне чемпионата России и занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе семь очков.