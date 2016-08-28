Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянин Гурьянов вошел в пятерку лучших молодых игроков "Далласа" по версии НХЛ

Спорт
28 августа, 10:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, августа. /ТАСС
Первое место в рейтинге занял Юлиус Хонка, вторым стал защитник Эса Линделль, третьим - Девин Шор, четвертым - Джейсон Дикинсон
Материал из 1 страницы
Денис Гурьянов

Денис Гурьянов

© Mike Ehrmann/Getty Images

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Российский форвард Денис Гурьянов занял пятое место в рейтинге лучших молодых игроков системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз", ежегодно составляемом экспертами НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Первое место в рейтинге занял Юлиус Хонка, вторым стал защитник Эса Линделль, третьим - Девин Шор, четвертым - Джейсон Дикинсон.

В прошлом сезоне Гурьянов играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за тольяттинскую "Ладу". 19-летний форвард провел 47 матчей и набрал пять очков (четыре гола и одна результативная передача).

Форвард был выбран "Далласом" на драфте НХЛ 2015 года в первом раунде под общим 12-м номером. В мае Гурьянов подписал с "Далласом" контракт, который рассчитан на три года начиная с сезона-2016/17.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
14
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"
6
Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Киеве обнаружен мертвым российский журналист Александр Щетинин
2
ВМС США получили новую атомную подводную лодку
3
СМИ: аэропорт в Турции обстрелян ракетами
4
В Чечне в результате непогоды повреждены более 60 жилых домов
5
Подводная защита России: какие субмарины стали "угрозой" для ВМС США в Тихом океане
6
Из-за крупного ДТП затруднено движение на западе Москвы
7
Протестующие забросали яйцами посольство Украины в Москве
Темы дня
Реклама