Россиянин Гурьянов вошел в пятерку лучших молодых игроков "Далласа" по версии НХЛ

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Российский форвард Денис Гурьянов занял пятое место в рейтинге лучших молодых игроков системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз", ежегодно составляемом экспертами НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Первое место в рейтинге занял Юлиус Хонка, вторым стал защитник Эса Линделль, третьим - Девин Шор, четвертым - Джейсон Дикинсон.

В прошлом сезоне Гурьянов играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за тольяттинскую "Ладу". 19-летний форвард провел 47 матчей и набрал пять очков (четыре гола и одна результативная передача).

Форвард был выбран "Далласом" на драфте НХЛ 2015 года в первом раунде под общим 12-м номером. В мае Гурьянов подписал с "Далласом" контракт, который рассчитан на три года начиная с сезона-2016/17.