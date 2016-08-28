Тренер "Анжи": чемпионат России по футболу по своему уровню приближается к топ-лигам мира

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) активно развивается и по своему уровню приближается к сильнейшим лигам мира. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер махачкалинского "Анжи" Павел Врба.

"До прихода в "Анжи" я работал только в Чехии и Словакии, и если сравнивать чемпионаты этих стран с российским, то чемпионат России гораздо сильнее. Примером может служить победа "Ростова" над "Аяксом" в квалификации Лиги чемпионов со счетом 4:1. Такие результаты говорят о силе российских команд. Российский футбол постоянно идет вперед и приближается по своему уровню к топ-лигам Европы", - сказал Врба.

"Ростов" способен побеждать "Аякс", и это означает силу и большой потенциал российских команд. Качество игры растет, и в таблице коэффициентов УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций. - Прим. ТАСС) Россия поднимается все выше, - подчеркнул специалист. - Пока я увидел, что в России хорошая инфраструктура, здесь много хороших иностранных игроков, российские команды успешно выступают в еврокубках, поэтому с клубным футболом в России все в порядке".

На вопрос о его отношении к лимиту на легионеров в чемпионате России наставник "Анжи" ответил: "Я с уважением отношусь к регламенту, который действует в РФПЛ".

Также он добавил, что был бы рад, если бы кого-то из футболистов "Анжи" вызвали в сборную России. "Если своей игрой они заинтересуют тренера национальной команды, то я могу только порадоваться", - заключил собеседник.

Махачкалинский клуб провел четыре матча в новом сезоне чемпионата России и занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе семь очков.