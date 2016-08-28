Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер "Анжи": чемпионат России по футболу по своему уровню приближается к топ-лигам мира

Спорт
28 августа, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС
"В России хорошая инфраструктура, здесь много хороших иностранных игроков, российские команды успешно выступают в еврокубках, поэтому с клубным футболом в России все в порядке", - заявил Павел Врба
Материал из 1 страницы
Павел Врба

Павел Врба

© Сергей Расулов/ NewsTeam/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) активно развивается и по своему уровню приближается к сильнейшим лигам мира. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер махачкалинского "Анжи" Павел Врба.

"До прихода в "Анжи" я работал только в Чехии и Словакии, и если сравнивать чемпионаты этих стран с российским, то чемпионат России гораздо сильнее. Примером может служить победа "Ростова" над "Аяксом" в квалификации Лиги чемпионов со счетом 4:1. Такие результаты говорят о силе российских команд. Российский футбол постоянно идет вперед и приближается по своему уровню к топ-лигам Европы", - сказал Врба.

"Ростов" способен побеждать "Аякс", и это означает силу и большой потенциал российских команд. Качество игры растет, и в таблице коэффициентов УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций. - Прим. ТАСС) Россия поднимается все выше, - подчеркнул специалист. - Пока я увидел, что в России хорошая инфраструктура, здесь много хороших иностранных игроков, российские команды успешно выступают в еврокубках, поэтому с клубным футболом в России все в порядке".

На вопрос о его отношении к лимиту на легионеров в чемпионате России наставник "Анжи" ответил: "Я с уважением отношусь к регламенту, который действует в РФПЛ".

Также он добавил, что был бы рад, если бы кого-то из футболистов "Анжи" вызвали в сборную России. "Если своей игрой они заинтересуют тренера национальной команды, то я могу только порадоваться", - заключил собеседник.

Махачкалинский клуб провел четыре матча в новом сезоне чемпионата России и занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе семь очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
14
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"
6
Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Киеве обнаружен мертвым российский журналист Александр Щетинин
2
ВМС США получили новую атомную подводную лодку
3
СМИ: аэропорт в Турции обстрелян ракетами
4
В Чечне в результате непогоды повреждены более 60 жилых домов
5
Подводная защита России: какие субмарины стали "угрозой" для ВМС США в Тихом океане
6
Из-за крупного ДТП затруднено движение на западе Москвы
7
Протестующие забросали яйцами посольство Украины в Москве
Темы дня
Реклама