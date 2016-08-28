Инфантино в ответ на обвинения заявил, что летал на самолете друга, а не за счет ФИФА

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что совершил частный перелет вместе с семьей на самолете друга, в ответ на обвинения в использовании средств организации в личных целях. Подробности о перелете спортивный чиновник сообщил в интервью немецкому изданию Blick.

В июле немецкое издание Bild сообщило, что ФИФА начала предварительное расследование в отношении Инфантино. По информации издания, предметом расследования стал частный перелет главы ФИФА. Сообщалось, что после финала Лиги чемпионов, который прошел в Милане 28 мая, глава ФИФА вместе со своей семьей вылетел из Милана в Рим, а затем в Женеву. Поездка носила частный характер, но в организации не знали, какие средства использовал Инфантино для оплаты перелетов.

"Обычно я летаю простыми рейсами. В этом же случае, и это было просто совпадением, мой друг, который не имеет ничего общего с футболом и ФИФА, предложил этот рейс", - сказал Инфантино.

Позже комитет по этике ФИФА снял все обвинения с главы организации. По итогам расследования следственная палата комитета постановила, что перелеты не представляют собой нарушения Кодекса этики.

"Независимая комиссия по этике тщательно исследовала все утверждения и оправдала меня полностью. Из уважения я этого не говорил в ходе разбирательства, но тем не менее я всегда был убежден, что не нарушал Кодекс этики", - добавил президент ФИФА.

Другие обвинения в адрес Инфантино

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала, что Инфантино потратил по меньшей мере €14 тысяч из казны ФИФА на нецелевые расходы. В частности, Инфантино, по информации издания, использовал средства ФИФА для покупки тренажера, матрасов, смокинга, цветов и футбольных бутс. Также сообщалось, что Инфантино использовал наряду с личной машиной и водителем ФИФА третий автомобиль. По данным издания, третья машина в основном использовалась окружением президента, поскольку он редко бывал в Швейцарии.

"Стоимость моего матраса так внезапно стала важнее всех моих планов реформирования организации. Это абсурд", - прокомментировал Инфантино, добавив, что, может быть, воспользуется идеей журналиста, который предложил ему выставить матрас на аукцион, после того как тот придет в негодность.

Комитет по этике ФИФА не выявил случаев конфликта интересов, а также отметил, что привилегии, которыми пользуется Инфантино на посту президента ФИФА, не являются недопустимыми и полностью соответствуют нормам организации. Кроме того, было отмечено, что наем сотрудников и контракт швейцарца с ФИФА не являются этическими вопросами, поэтому обвинения с Инфантино в нарушении Кодекса этики были сняты. Арбитражная палата комитета, ознакомившись с решением следственной палаты, приняла и одобрила его.