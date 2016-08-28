Инфантино назвал проблемой формат мужского футбольного турнира на ОИ

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино считает проблемным формат проведения мужского олимпийского турнира. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Blick.

С Олимпийских игр 1992 года в Барселоне в мужском турнире было введено возрастное ограничение для игроков. Футболисты должны быть не старше 23 лет. С Олимпиады-1996 появилось правило, согласно которому в состав каждой команды могут быть включены три футболиста без ограничений по возрасту.

"Это проблема и важный вопрос, который мы должны решать совместно с Международным олимпийским комитетом, - сказал Инфантино. - Турнир в таком формате - ни рыба ни мясо. Мужской турнир, в котором участвуют игроки до 23 лет, но при этом разрешено выступать и нескольким игрокам старше, не является хорошим решением".

"Кроме того, календарь футбольного сезона слишком жесткий. Мы должны серьезно это снова обсудить. Напротив, формат женского футбольного турнира на Олимпийских играх - просто супер!" - добавил президент ФИФА.

Футбольный турнир на Олимпийских играх в Бразилии проходил с 3 по 20 августа. У мужчин чемпионами стали хозяева, впервые в истории завоевавшие этот титул. У женщин золотые медали завоевали немки.

О видеоповторах в футболе

В интервью Инфантино сказал, что посетит товарищеский футбольный матч между сборными Италии и Франции, где впервые будет опробована система видеоповторов. Игра состоится 1 сентября в Бари. На следующий день по итогам встречи в Бари будет проведена специальная пресс-конференция с участием президента ФИФА, где будет проанализирован первый опыт использования видеоповторов.

"В матче Италии против Франции в Бари на следующей неделе будет тестироваться новая технология видеоповторов, и я буду там, - сказал Инфантино. - Мы не в 1904 году и должны быть в состоянии вмешиваться, чтобы избавиться от неправильных решений. К тому же у нас теперь есть технические возможности, которые нужно использовать. Я надеюсь, что до чемпионата мира 2018 года система будет реализована".

До сих пор видеоповторы применялись судьями только в низших футбольных лигах США.

В марте Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил тестовый этап системы видеоповторов. Отмечалось, что нововведение будет использоваться в тестовом режиме в течение двух лет и не коснется ведущих футбольных чемпионатов.