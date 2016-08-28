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Инфантино заявил, что жалеет о победе на выборах главы ФИФА

Спорт
28 августа, 12:32 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 28, августа. /ТАСС
"Но при этом каждый день я тысячу раз радуюсь моей новой роли", - отметил президент Международной федерации футбола
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Джанни Инфантино

Джанни Инфантино

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

БЕРЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил в интервью немецкому изданию Blick, что жалеет о своей победе на выборах главы организации.

На вопрос журналиста о том, жалел ли когда-нибудь Инфантино о победе на выборах главы ФИФА, швейцарец ответил: "Каждый день по сотне раз. Но при этом каждый день я тысячу раз радуюсь моей новой роли. Это большая честь - работать в команде с более чем 500 сотрудниками, каждый из которых также одержим футбольной страстью и хочет сделать что-то для футбола по всему миру".

Инфантино был избран президентом организации 26 февраля 2016 года, он получил 115 голосов из 207 во втором туре. Швейцарец стал девятым президентом ФИФА в истории. Российский футбольный союз (РФС) на выборах президента организации поддерживал именно Инфантино, который не раз заявлял, что на сегодня чемпионат мира в России - основной проект ФИФА.

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