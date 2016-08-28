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Дисквалифицированный хоккеист "Барыса" Рыспаев вызван в сборную Казахстана

Спорт
28 августа, 12:35 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 28, августа. /ТАСС
КХЛ наложила на Рыспаева бессрочную спортивную корпоративную дисквалификацию, которая не может быть обжалована в судебном, либо ином порядке
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АСТАНА, 28 августа. /ТАСС/. Дисквалифицированный форвард астанинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" Дамир Рыспаев вызван в сборную Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба "Барыса".

КХЛ наложила на Рыспаева бессрочную спортивную корпоративную дисквалификацию, которая не может быть обжалована в судебном, либо ином порядке. Однако она может быть отменена после рассмотрения дисциплинарным комитетом заявления заинтересованного лица. Позже Рыспаев попросил его простить и смягчить наказание.

"Молодой защитник "Барыса" Дамир Рыспаев получил вызов в расположение сборной Казахстана и вскоре отправится с командой в Осло, где состоится олимпийский квалификационный турнир", - говорится в сообщении.

"Хотелось бы сказать слова благодарности тренерскому штабу за доверие, - сказал Рыспаев. - Играть за сборную своей страны - честь и мечта любого хоккеиста. Тем более на таком важном турнире. Не загадывая наперед, неважно, сколько игрового времени я получу, обещаю каждую секунду отдавать всего себя для положительного результата сборной".

Инцидент с Рыспаевым произошел 8 августа во время матча в Астане на турнире на призы президента Казахстана. Через три минуты после начала игры Рыспаев начал драться с тремя игроками "Куньлунь Ред Стар" поочередно, после чего атаковал скамейку запасных китайского клуба. Тренер китайской команды Владимир Юрзинов-младший увел своих хоккеистов со льда, отказавшись продолжать матч, китайскому клубу было засчитано техническое поражение со счетом 0:5. Позднее медики диагностировали подозрение на сотрясение мозга у одного из игроков "Куньлуня" - Томаша Марцинко.

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