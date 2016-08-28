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Около 13-14 тысяч болельщиков ожидается на матче "Анжи" со "Спартаком"

Спорт
28 августа, 13:32 UTC+3 МАХАЧКАЛА корр. ТАСС, Марк Пестряков
Также отмечается, что болельщики московского клуба организованно на игру не приедут
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МАХАЧКАЛА, 28 августа. /Спец. корр. ТАСС Марк Пестряков/. Порядка 13-14 тысяч болельщиков ожидается на матче пятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между махачкалинским "Анжи" и московским "Спартаком". Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе "Анжи" Ислам Абакаров.

Матч между "Анжи" и "Спартаком" пройдет в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена". Встреча начнется в 21:30 мск.

"По предварительным данным, на сегодняшнем матче ожидается порядка 13-14 тысяч болельщиков. Их число все еще может как уменьшиться, так и увеличиться", - сообщил пресс-атташе махачкалинского клуба.

Абакаров также рассказал, что болельщики московского "Спартака" организованно на игру не приедут. "По нашим сведениям, не ожидается организованного выезда "ультрас" московского клуба. Однако болельщики "Спартака" могут приехать самостоятельно из разных городов и регионов России", - отметил он.

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