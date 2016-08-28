Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лицензии отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян отданы 22 американским спортсменам

Спорт
28 августа, 14:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, августа. /ТАСС
Теперь американская сборная сможет отправить на Паралимпиаду 289 спортсменов
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Lefteris Pitarakis

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Лицензии на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро, перераспределенные в результате отстранения сборной России, переданы 22 американским спортсменам. Об этом сообщает Паралимпийский комитет США.

До отстранения россиян в распоряжении сборной США было 267 лицензий. Делегации команд России и США должны были стать самыми многочисленными на Играх-2016. Теперь же американская сборная сможет отправить на Паралимпиаду 289 спортсменов. Заявка США на Игры в Рио-де-Жанейро является крупнейшей в истории страны.

Как россиян отстранили от Олимпиады в Рио

Смотрите также
Наглое, жестокое и унизительное решение - российские паралимпийцы не допущены к Играм

Международный паралимпийский комитет (IPC) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов.

Позже президент организации Филип Крэйвен заявил, что IPC после отстранения российской сборной будет работать с международными федерациями над перераспределением 267 лицензий россиян на Игры.

Паралимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 7 по 18 сентября.

Смотрите также

Лукин не исключает, что все спортсмены паралимпийской сборной РФ подадут жалобы в ЕСПЧ
Терентьев: WADA в отношении паралимпийцев РФ занималось шулерством
Юрист: подача ПКР иска в суд Швейцарии не поможет атлетам РФ выступить на Паралимпиаде

Смотрите также
"Беспрецедентная наглость": реакция на отстранение сборной РФ от Паралимпиады

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг Олимпиада-2016 Допинг-скандал вокруг российских легкоатлетов
В других СМИ
Реклама
Фото
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
14
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"
6
Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
2
В Киеве обнаружен мертвым российский журналист Александр Щетинин
3
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
4
В ДТП на МКАД на западе Москвы пострадали пять человек
5
В Москве задержан серийный вор, похитивший из офисов около 30 млн рублей
6
Лицензии отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян отданы 22 американским спортсменам
7
Медведев подписал постановление об отмене запрета на авиачартеры в Турцию
Темы дня
Реклама