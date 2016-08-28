Лицензии отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян отданы 22 американским спортсменам

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Лицензии на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро, перераспределенные в результате отстранения сборной России, переданы 22 американским спортсменам. Об этом сообщает Паралимпийский комитет США.

До отстранения россиян в распоряжении сборной США было 267 лицензий. Делегации команд России и США должны были стать самыми многочисленными на Играх-2016. Теперь же американская сборная сможет отправить на Паралимпиаду 289 спортсменов. Заявка США на Игры в Рио-де-Жанейро является крупнейшей в истории страны.

Как россиян отстранили от Олимпиады в Рио

Международный паралимпийский комитет (IPC) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов.

Позже президент организации Филип Крэйвен заявил, что IPC после отстранения российской сборной будет работать с международными федерациями над перераспределением 267 лицензий россиян на Игры.

Паралимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 7 по 18 сентября.