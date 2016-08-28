Гран-при Бельгии "Формулы-1" приостановлен из-за аварии Магнуссена

БРЮССЕЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Гонка 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Бельгии приостановлена из-за аварии датского гонщика "Рено" Кевина Магнуссена.

Магнуссен не справился с управлением и врезался в барьер из покрышек. Машина была разбита, но пилот самостоятельно выбрался из болида и хромая покинул пределы трассы.

Все гонщики остановились на пит-лейне на время, пока барьер из покрышек не починят.