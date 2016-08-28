Спортдиректор ХК "Металлург": имя нового тренера команды будет объявлено в скором времени

Группа школьников вернулась во Францию после каникул в КрымуОбщество 28 августа, 17:16
Гонщик "Формулы-1" Росберг стал победителем Гран-при Бельгии, Квят - 14-йСпорт 28 августа, 16:55
Штайнмайер: главы МИД "Веймарского треугольника" недовольны реализацией "Минска-2"Международная панорама 28 августа, 16:54
Объем инвестиций в экономику Крыма в первом полугодии вырос почти на 30%Экономика и бизнес 28 августа, 16:50
В Шотландии задержаны пилоты United Airlines, собиравшиеся пьяными выполнить рейс в СШАПроисшествия 28 августа, 16:33
СМИ: Ратко Младич находится при смертиМеждународная панорама 28 августа, 16:24
СМИ: президент Узбекистана помещен в больницу и пройдет полное медобследованиеМеждународная панорама 28 августа, 16:06
РСТ: открытие чартеров в Турцию снизит стоимость турпакетов на 20-30%Общество 28 августа, 15:41
Гонка Гран-при Бельгии "Формулы-1" возобновилась после паузы из-за аварииСпорт 28 августа, 15:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Имя нового главного тренера новокузнецкого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" будет объявлено в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба, исполняющий обязанности главного тренера команды Валерий Зелепукин.
В воскресенье новокузнецкий клуб объявил об уходе с поста главного тренера Николая Соловьева. Под руководством Соловьева "Металлург" сыграл три матча в чемпионате КХЛ, из которых выиграл только в одном.
"Пока я исполняю обязанности главного тренера команды. Кроме Соловьева из команды ушел еще и Котов Сергей Архипович, остальные же члены тренерского штаба на своих местах. В скором времени вы узнаете о новом назначении, - сказал Зелепукин. - Поиски главного тренера сейчас активно ведутся, конкретно сейчас сказать не могу, достойных кандидатур много".
Ранее Соловьев в беседе с корреспондентом ТАСС высказал мнение, что неудачные результаты команды связаны во многом с уменьшением бюджета, выделяемого на трансферы.
"По этому вопросу могу сказать, что все были предупреждены, в каких условиях мы работаем, все знали, какое экономическое положение в клубе. Никто ни от кого это не скрывал", - отметил Зелепукин.
Следующий матч "Металлург" проведет 31 августа на выезде против московского "Динамо".