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Спортдиректор ХК "Металлург": имя нового тренера команды будет объявлено в скором времени

Спорт
28 августа, 15:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Ранее новокузнецкий клуб объявил об уходе с поста главного тренера Николая Соловьева
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МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Имя нового главного тренера новокузнецкого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" будет объявлено в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба, исполняющий обязанности главного тренера команды Валерий Зелепукин.

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В воскресенье новокузнецкий клуб объявил об уходе с поста главного тренера Николая Соловьева. Под руководством Соловьева "Металлург" сыграл три матча в чемпионате КХЛ, из которых выиграл только в одном.

"Пока я исполняю обязанности главного тренера команды. Кроме Соловьева из команды ушел еще и Котов Сергей Архипович, остальные же члены тренерского штаба на своих местах. В скором времени вы узнаете о новом назначении, - сказал Зелепукин. - Поиски главного тренера сейчас активно ведутся, конкретно сейчас сказать не могу, достойных кандидатур много".

Ранее Соловьев в беседе с корреспондентом ТАСС высказал мнение, что неудачные результаты команды связаны во многом с уменьшением бюджета, выделяемого на трансферы.

"По этому вопросу могу сказать, что все были предупреждены, в каких условиях мы работаем, все знали, какое экономическое положение в клубе. Никто ни от кого это не скрывал", - отметил Зелепукин.

Следующий матч "Металлург" проведет 31 августа на выезде против московского "Динамо".

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