Эксперт: новое руководство ХК "Металлург" могло иметь вопросы по работе к Соловьеву

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Новое руководство новокузнецкого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" могло иметь вопросы по работе к бывшему главному тренеру команды Николаю Соловьеву. Такое мнение ТАСС высказал известный российский тренер и бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.

В воскресенье было объявлено об отставке Соловьева с поста главного тренера "Металлурга". Позднее он сообщил ТАСС, что был уволен из-за плохих результатов команды, требование к которым не соответствует уровню финансирования. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Валерий Зелепукин.

"В клуб пришло новое руководство, новый генеральный менеджер. Наверное, к Соловьеву были какие-то вопросы. Все-таки не очень удачные игры команды могли привести к такому решению. По своему опыту скажу, что это не самая быстрая отставка в истории отечественного хоккея, такое случается", - сказал Плющев.

Соловьев стал главным тренером "Металлурга" в 2015 году. В прошлом сезоне "Металлург" набрал 55 очков в 60 матчах, что стало худшим показателем в КХЛ. В нынешнем сезоне клуб из Новокузнецка одержал одну победу и потерпел два поражения.