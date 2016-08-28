Эксперт: новое руководство ХК "Металлург" могло иметь вопросы по работе к Соловьеву

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МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Новое руководство новокузнецкого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" могло иметь вопросы по работе к бывшему главному тренеру команды Николаю Соловьеву. Такое мнение ТАСС высказал известный российский тренер и бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.
В воскресенье было объявлено об отставке Соловьева с поста главного тренера "Металлурга". Позднее он сообщил ТАСС, что был уволен из-за плохих результатов команды, требование к которым не соответствует уровню финансирования. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Валерий Зелепукин.
"В клуб пришло новое руководство, новый генеральный менеджер. Наверное, к Соловьеву были какие-то вопросы. Все-таки не очень удачные игры команды могли привести к такому решению. По своему опыту скажу, что это не самая быстрая отставка в истории отечественного хоккея, такое случается", - сказал Плющев.
Соловьев стал главным тренером "Металлурга" в 2015 году. В прошлом сезоне "Металлург" набрал 55 очков в 60 матчах, что стало худшим показателем в КХЛ. В нынешнем сезоне клуб из Новокузнецка одержал одну победу и потерпел два поражения.