СМИ: руководство ФК "Андерлехт" в понедельник обсудит с "Зенитом" переход Ломбертса

БРЮССЕЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Руководство бельгийского футбольного клуба "Андерлехт" в понедельник обсудит условия перехода защитника российского "Зенита" Николаса Ломбертса. Об этом сообщает бельгийский интернет-портал Voetbalkrant.

По информации издания, переговоры по переходу футболиста велись и ранее, однако стороны не могли сойтись в сумме трансфера за 31-летнего игрока. Руководство бельгийской команды заявило, что рассчитывает снизить цену до €2,5-3 млн. Встреча сторон пройдет в понедельник в петербургском офисе российской команды.

Ломбертс перешел в "Зенит" из бельгийского "Гента" в 2007 году за €4 млн. В чемпионате России сезона-2015/16 футболист сыграл 18 матчей, но не забил ни одного мяча.