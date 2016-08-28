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СМИ: руководство ФК "Андерлехт" в понедельник обсудит с "Зенитом" переход Ломбертса

Спорт
28 августа, 16:30 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 28, августа. /ТАСС
По информации Voetbalkrant, переговоры по переходу футболиста велись и ранее, однако стороны не могли сойтись в сумме трансфера за игрока
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БРЮССЕЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Руководство бельгийского футбольного клуба "Андерлехт" в понедельник обсудит условия перехода защитника российского "Зенита" Николаса Ломбертса. Об этом сообщает бельгийский интернет-портал Voetbalkrant.

По информации издания, переговоры по переходу футболиста велись и ранее, однако стороны не могли сойтись в сумме трансфера за 31-летнего игрока. Руководство бельгийской команды заявило, что рассчитывает снизить цену до €2,5-3 млн. Встреча сторон пройдет в понедельник в петербургском офисе российской команды.

Ломбертс перешел в "Зенит" из бельгийского "Гента" в 2007 году за €4 млн. В чемпионате России сезона-2015/16 футболист сыграл 18 матчей, но не забил ни одного мяча.

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