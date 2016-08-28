Хоккеист новокузнецкого "Металлурга" Михаил Плотников продолжит карьеру в "Спартаке"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Хоккеист новокузнецкого "Металлурга" Михаил Плотников подписал соглашение с московским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

"Спартак" приобрел 24-летнего нападающего в обмен на денежную компенсацию. Сумма сделки и срок контракта не разглашаются.

В сезоне-2015/16 Континентальной хоккейной лиги Плотников провел за "Металлург" 20 матчей, в которых набрал 10 (четыре шайбы и шесть передач) очков.