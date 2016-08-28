Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист новокузнецкого "Металлурга" Михаил Плотников продолжит карьеру в "Спартаке"

Спорт
28 августа, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС
Сумма сделки и срок контракта не разглашаются
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Хоккеист новокузнецкого "Металлурга" Михаил Плотников подписал соглашение с московским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

"Спартак" приобрел 24-летнего нападающего в обмен на денежную компенсацию. Сумма сделки и срок контракта не разглашаются.

В сезоне-2015/16 Континентальной хоккейной лиги Плотников провел за "Металлург" 20 матчей, в которых набрал 10 (четыре шайбы и шесть передач) очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
14
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"
6
Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
2
Лицензии отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян отданы 22 американским спортсменам
3
В Киеве обнаружен мертвым российский журналист Александр Щетинин
4
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
5
Немецкий политик: Запад совершил серьезные ошибки в отношениях с Россией
6
СМИ: Ратко Младич находится при смерти
7
Автобус столкнулся с маршруткой в Москве, есть пострадавшие
Темы дня
Реклама