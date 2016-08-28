Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ПКР ожидает решения по индивидуальным заявкам паралимпийцев 29 августа

Спорт
28 августа, 17:35 UTC+3
Российские спортсмены были отстранены от участия в Играх-2016 решением Международного паралимпийского комитета на основании доклада WADA
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Паралимпийский комитет России (ПКР) ожидает решения Международного паралимпийского комитета (МПК) по индивидуальным заявкам российских спортсменов на Игры в Рио-де-Жанейро 29 августа. Об этом ТАСС заявил президент ПКР Владимир Лукин.

Смотрите также
"Беспрецедентная наглость": реакция на отстранение сборной РФ от Паралимпиады

В воскресенье стало известно о перераспределении 22 лицензий российских спортсменов на Игры американским атлетам.

"Завтра, по-видимому, будет принято окончательное решение на данном этапе", - сказал Лукин.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов.

Позже президент организации Филип Крэйвен заявил, что МПК после отстранения российской сборной будет работать с международными федерациями над перераспределением 267 лицензий россиян на Игры.

Паралимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 7 по 18 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
14
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"
6
Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
2
Лицензии отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян отданы 22 американским спортсменам
3
В Киеве обнаружен мертвым российский журналист Александр Щетинин
4
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
5
Немецкий политик: Запад совершил серьезные ошибки в отношениях с Россией
6
СМИ: Ратко Младич находится при смерти
7
Автобус столкнулся с маршруткой в Москве, есть пострадавшие
Темы дня
Реклама