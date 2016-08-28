ПКР ожидает решения по индивидуальным заявкам паралимпийцев 29 августа

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Паралимпийский комитет России (ПКР) ожидает решения Международного паралимпийского комитета (МПК) по индивидуальным заявкам российских спортсменов на Игры в Рио-де-Жанейро 29 августа. Об этом ТАСС заявил президент ПКР Владимир Лукин.

В воскресенье стало известно о перераспределении 22 лицензий российских спортсменов на Игры американским атлетам.

"Завтра, по-видимому, будет принято окончательное решение на данном этапе", - сказал Лукин.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов.

Позже президент организации Филип Крэйвен заявил, что МПК после отстранения российской сборной будет работать с международными федерациями над перераспределением 267 лицензий россиян на Игры.

Паралимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 7 по 18 сентября.