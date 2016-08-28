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Кафельников занял четвертое место в чемпионате России по гольфу

Спорт
28 августа, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС
Первое место по итогам четырех игровых дней занял Владимир Осипов
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Евгений Кафельников

Евгений Кафельников

© Harry Engels/Getty Images

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников занял четвертое место в чемпионате России по гольфу. Соревнования проходили в подмосковном Целееве.

Первое место по итогам четырех игровых дней занял ставший четырехкратным чемпионом России (2012, 2014, 2015, 2016) Владимир Осипов. На второй позиции Павел Горяинов. Третьим стал победитель юниорского первенства страны 2016 года Давид Нагиев.

У женщин лучшей стала Александра Чекалина, второе место у Софьи Морозовой, третье - у Ангелины Монаховой.

Кафельников, выигрывавший чемпионат России по гольфу в 2011 году, является одним из самых титулованных теннисистов в истории России. Он становился олимпийским чемпионом 2000 года в мужском одиночном разряде, также выигрывал турниры Большого шлема - Открытые чемпионаты Австралии (1999 год) и Франции (1996). В составе сборной России Кафельников становился победителем Кубка Дэвиса (2002).

Чемпионат России по гольфу прошел в 25-й раз.

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