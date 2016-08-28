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Терентьев: у российских паралимпийцев есть шансы выступить в Рио, их рано лишают квот

Спорт
28 августа, 18:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Депутат Госдумы, член Совета спортсменов МПК подчеркнул, что борьба еще продолжается
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МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. У российских паралимпийцев еще остаются шансы выступить на Играх в Рио-де-Жанейро, еще рано перераспределять лицензии, которые принадлежат атлетам из России. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) Михаил Терентьев.

Ранее стало известно, что 22 лицензии российских спортсменов для участия в Играх в Рио-де-Жанейро перераспределены американским атлетам.

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"Конечно, у российских спортсменов есть шансы, и торопиться тут не нужно, - сказал Терентьев. - На наших ребятах крест поставили еще 7-го числа, когда объявили свое решение, но сейчас борьба еще продолжается. Доклад Макларена на это и был рассчитан, чтобы на отстаивание своих прав российским спортсменам не хватало времени. И мы видим, что квоты уже перераспределяются, потому что Международный комитет старается успеть это сделать".

"Но у юристов еще есть шансы отстоять права, и как дальше будет - проблема самого МПК", - добавил собеседник агентства.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов. Позже президент организации Филип Крэйвен заявил, что МПК после отстранения российской сборной будет работать с международными федерациями над перераспределением 267 лицензий россиян на Игры.

Паралимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 7 по 18 сентября.

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