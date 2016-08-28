Московский ФК "Спартак" занял третье место в детском турнире за Кубок чемпионов

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" (игроки 2004 года рождения) стал бронзовым призером международного детского турнира за Кубок чемпионов.
Первое место заняла португальская "Бенфика", второе - итальянский клуб "Дженоа". Заключительные матчи турнира прошли в воскресенье на стадионе "Открытие-Арена" в Москве.
Также в турнире приняли участие детские команды сербской "Црвены Звезды" (четвертое место) и болгарского "Левски" (пятое).